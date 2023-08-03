Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Keşmir Dayanışma Günü kapsamında Estergon Kalesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Keşmir Dayanışma Günü kapsamında ilçedeki Estergon Kalesi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açılışta yaptığı konuşmada Pakistan ve Türkiye'nin kardeş devletler olduğunu vurgulayarak Keşmir'in Pakistan toprağı olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye ve Pakistan'ın savunma sanayisi konusunda iş birliği yaptığını ifade etti.

Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Keşmir Dayanışma Günü kapsamında ilçedeki Estergon Kalesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerimiz kardeş devletlerdir. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Keşmir kanayan yaradır. Hindistan tarafından gasp edilmiştir. BM kararları hiçe sayılmıştır.

Keşmir, Pakistan toprağıdır. Pakistan, Keşmir'deki kardeşlerinin hürriyet ve ikbalini istiyor. Ancak Keşmir'i esaret altında yaşatan Hindistan var. BM kararı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gün gelecek Keşmir Pakistan'ın olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan'ın savunma sanayisi konusunda iş birliği içinde olduğunu da belirten Altınok, "Nüfusunuz varsa her şeyiniz vardır. Bugün birçok devlet yıkılmıştır. Onları tarih kitaplarında okuyoruz. Keşmir Pakistan'a kavuşana kadar elbette mücadele devam edecek. Pakistan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür. Türkiye'nin gücü de Pakistan'ın gücüdür. Devletlerin bağımsızlığının teminatı savunma sanayiinde güçlü olmalarıdır. Pakistan, tüm dünyanın güç savaşı yaptığı bir noktada yer alması nedeniyle dezavantajlıdır. Türkiye ve Pakistan savunma konusunda önemli iş birlikleri yapmıştır.

Cumhurbaşkanımız da Keşmir konusunda nettir. Keşmir'in Pakistan toprağı olduğunu BM ve tüm uluslararası alanda haykırmaktadır." açıklamasında bulundu.

Altınok, Pakistan'ın Peşaver kentinde Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler adına Keçiören'e anıt diktiklerini ve her yıl anma programı düzenlediklerini vurguladı.

Keşmir'in bağımsızlığına kavuşması temennisinde bulunan Altınok, Keşmir Dayanışma Günü kapsamında açtıkları serginin hayırlara vesile olmasını diledi.

Sergi açılışına Başkan Altınok'un yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Assan Mazhitov, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi, elçilik yetkilileri ve Pakistanlılar katıldı.

Sergi açılışına sunduğu katkıdan dolayı Başkan Altınok'a teşekkür eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi, Türkiye ve Pakistan kardeşliğinin kadim olduğuna vurgu yaptı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.