Keçiören Belediyesi, ilçedeki bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesi için sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, dört yıllık hizmet süresince Keçiören'de bozuk yol bırakmadıklarını ve sokak kaldırımlarının yenilendiğini belirtti.

Keçiören Belediyesi ilçede asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesi kapsamında sıcak asfalt serim çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Uyanış Mahallesi'nde asfalt kazıma, Ayvalı Mahallesi'nde ise sıcak asfalt serim çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dört yıllık hizmet süresince Keçiören'de bozuk ve yıpranmış yol bırakmadıklarını ve sokak kaldırımlarının büyük ölçüde yenilendiğini bildirdi.

Bu dönemde 500 milyon TL'den fazla, yaklaşık 600 bin tonluk sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı yollar kazandırdıklarını aktaran Altınok, "Belediyelerin verdiği en pahalı hizmetlerden biri de asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti, dokuma halının metrekaresinden bile daha pahalıdır. Böyle olmasına rağmen dört yıllık görev süremizde söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk yol bırakmadık. Aynı zamanda kaldırımlarımızı yeniledik ve sokaklarımızda çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Şehrimizi insanımıza yakışır, modern bir çehreye kavuşturduk." ifadelerini kullandı.