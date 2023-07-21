Keçiören Belediyesi Gazilere Yemek Verdi

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan gazi ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemek programında şehitler dualar edilerek anıldı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, gazilere hitaben konuşma yaparak vatanın şehit ve gaziler sayesinde var olduğunu vurguladı.

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan gazi ve gazi aileleri onuruna yemek verdi. İlçedeki Estergon Kalesi'nde düzenlenen yemek programında şehitler dualar edilerek anıldı.

Programda gazilere ve ailelerine hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin şehit ve gaziler sayesinde vatan olduğunu belirterek, "Şairimizin de dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Tüm cephelerde milyonlarca şehit vererek ve gazilerimizin kahramanca mücadeleleriyle Milli Mücadele'den zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu başta Yüce Rabbime, daha sonra da büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize yüce Rabbimden rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Altınok konuşmasının ardından gazilerle sohbet ederek onların talep ve isteklerini dinledi. - ANKARA