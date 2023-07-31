Keçiören Belediyesi, depremde hayatını kaybedenlere park açtı

Keçiören Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Zehra Dikkatli, Kadriye Korucu ve Eylül Korucu'nun isimlerini taşıyan bir park açtı. Parkın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptı.

Keçiören Belediyesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren anne Zehra Dikkatli, kızı Kadriye Korucu ve torunu Eylül Korucu'nun isimlerini yeni yapılan bir parka verdi.

Şehit Kubilay Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptı.

Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem faciasının Türkiye'yi yasa boğduğunu belirterek, parka adını verdikleri üç kişinin Keçiören sakini olduğunu, deprem sırasında Kahramanmaraş'ta bulunmaları nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Turgut Altınok, vefat eden Zehra Dikkatli'nin, kızı ve torununun ziyaret için Kahramanmaraş'a gittiğini belirterek, "Orada rahmetli oldular. Üç deprem şehidimizin adını bu parka verdik, onları unutmamalıyız, her acıdan bir ders çıkartmalıyız." diye konuştu.

Deprem felaketlerinin önüne geçilmesi için kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Altınok, bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.

Parka isimleri verilen 79 yaşındaki Zehra Dikkatli ile 48 yaşındaki kızı Kadriye Korucu ve 24 yaşındaki torunu Eylül Korucu'nun, Kahramanmaraş Palmiye Sitesi'nde, 6 Şubat'taki ilk depremde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.