Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Aileleriyle Bir Araya Geldi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Altınok, vatanımızı şehit ve gazilere borçlu olduğumuzu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede yaşayan şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemek programı hafta sonu da devam etti. İlçedeki Estergon Kalesi'nde düzenlenen yemek programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Programda katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, "Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şairimizin de dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Tüm cephelerde milyonlarca şehit vererek Milli Mücadele'den zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu başta Yüce Rabbime, daha sonra da büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Tüm kahraman şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Altınok konuşmasının ardından şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti. - ANKARA