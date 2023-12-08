Keçiören Belediye Başkanı: Hepimizi Kahretmiştir

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI: HEPİMİZİ KAHRETMİŞTİR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün sabah Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan Altınok, "Dün sabah saatlerinde Bağlum Kafkas Mahallesi'nde meydana gelen acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralı olan evladımıza ve ailesine acil şifalar diliyor, talihsiz olayın yaşandığı saatten itibaren anbean ailemizin yanında olduğumuzu ve çocuğumuzun tedavisi için her türlü imkanı seferber ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Çocuğumuz şu anda üniversitemiz, hekimlerimiz ve uzman sağlık personelinin kontrolü ve yakın takibi altındadır. Son zamanlarda meydana gelen sokak hayvanları saldırıları ne yazık ki birçok şehrimizde çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Sürecin doğru yönetilmesi ve çözüm odaklı acil projeler üretilmesi amacıyla başta yasa koyucular, ilgili bakanlıklar, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hukuki sorumluluk boyutlarını bu acılı atmosferde ve bu platformda aktarmayı ve tartışmayı doğru bulmamakla birlikte; bir taraftan evladımızın ve ailemizin yanında bulunurken diğer taraftan da sorunların makro düzeyde çözümüne ve yasal düzenlemelere ilişkin boşlukların süratle giderilmesine katkı sağlamak amacıyla neler yapılabileceğine dair çalışmalar yürüttüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

'SORUN BÜYÜKTÜR.'

Açıklamasında, gece saatlerinde bölgeye kontrolsüz şekilde bırakılan köpekleri denetim altına almaya çalıştıklarını belirten Başkan Altınok, "Başıboş sokak hayvanları sorunu, sadece belediyelere ait bir konu olmayıp çok boyutlu takip gerektiren bir mesele olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektirmektedir. Sorun büyüktür. İlçemize ait bakım ve rehabilitasyonda tutulan kayıtlı sokak hayvanlarına ilişkin bugüne kadar en ufak bir sıkıntı ve saldırı yaşamamış bir belediye olarak sınırlarımız içerisindeki tepelik bir açık arazide gece vakti kimin tarafından bırakıldığı belli olmayan ve bizim kayıtlarımızda olmayan agresif sokak hayvanlarının, açık arazide bulunan çocuğumuza saldırmış olması hepimizi kahretmiştir" dedi.

Başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan Tunahan'a acil şifalar dileyen Başkan Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak yasanın bizlere verdiği sorumluluk gereği ilk etapta önceliğimiz vatandaşımızı, ardından da sokak hayvanlarını mağdur etmemektir. Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana harcadığımız yoğun mesainin ve yürekten çabanın en büyük şahidi yine vatandaşımız ve hayvanseverlerimizdir. İlgili yasanın verdiği bu sorumlulukları el birliği ve kuvvetli bir koordinasyonla hayata geçirmek ve vatandaşımızın sokaklarda huzurla dolaşabilmesini sağlamak tekrar belirtmek isteriz ki tüm kurum ve kuruluşların ortak görevidir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan tek ricamız sakin ve aklıselim bir duruş sergilemeleri, verilen ani tepkilerle ve kırıcı tartışmalarla karşıt taraflar oluşturmak yerine ortak akılla şehirlerimize ve insanlarımıza fayda sağlayacak ve sürece katkısı olacak öneriler ortaya koymalarıdır. Süreçle ve olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu yasal sürecin bir an önce tamamlanması, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etmekteyiz" dedi.