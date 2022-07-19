Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyünde yılın ilk buğday hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki tarlada biçerdöver koltuğuna oturan Altınok, ata tohumdan üretilen buğdayların ilk hasadını köylülerle birlikte yaptı.

Altınok, Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda önemli bir iklime sahip olduğunu belirterek, su ve gıdanın önemine dikkat çekti. Altınok, "Türkiye dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biri. Dört mevsimi yaşayan 20 ülke ya var ya yok. Bu bakımdan paranın gücünün yetmeyeceği bir coğrafyamız var." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tarımsal üretimin dünyada stratejik bir değer kazandığına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Kalkınmanın yolu üretimdir. Çok çalışacağız. Biz de ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız. Osmanlı Devleti, 22 milyon kilometrekarede dahi tarım planlamasını yapmıştır. Şimdi de ziraat mühendislerimiz var. Toprakların analizleri yapılıyor. Ne dikilirse, ne ekilirse verim alınabileceğinin analizi daha çok yapılmalı. 'Türkiye kendini besleyen 7 ülkeden biriydi' denirdi. O zamanlar nüfusumuzun yüzde 70'i köyde yaşıyordu. Şimdi yüzde 98'i şehirde yaşıyor. Önceden yüzde 70'lik kesim yüzde 30'luk kesimi doyurabiliyordu. Bu yıl hükümetimiz, tarım ürünlerine iyi fiyat verdi. Cumhurbaşkanımız çiftçiyi ezdirmiyor. Biz de elinde hayvanı olmayana koyun ve keçi vereceğiz. Biz, çiftçimize destek vermeye başlayınca bütün belediyeler de vermeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."