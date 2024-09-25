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Kebo Çiğdem Abla İlkokulu Törenle Açıldı

Kebo Çiğdem Abla İlkokulu Törenle Açıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hayırsever iş insanı Çiğdem Kıral'ın desteğiyle inşa edilen Kebo Çiğdem Abla İlkokulu, il protokolünün katılımıyla açıldı. Vali Mustafa Masatlı, deprem sonrası kente kazandırılan yeni okullara dikkat çekti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen Kebo Çiğdem Abla İlkokulu törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş insanı Çiğdem Kıral arasında imzalanan protokol kapsamında Kale Mahallesi'nde yaptırılan 5 derslikli okulda tören düzenlendi.

Valisi Mustafa Masatlı, törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kente 117 yeni okulun kazandırıldığını söyledi.

Hatay'daki ihya çalışmalarının hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü belirten Masatlı, okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından 70 öğrencinin eğitim alacağı Kebo Çiğdem Abla İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Sınıfları gezen Vali Masatlı ve protokol üyeleri, sohbet ettikleri öğrencilere hediye verdi.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve iş insanı Çiğdem Kıral katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Eğitim Güncel Deprem hatay Tören Arsuz

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