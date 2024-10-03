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Kebapçılar TEKNOFEST'te Dumansız Mangal ile Adana Kebap Satıyor

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde kebapçılar, kömür ve tüp kullanımının yasaklanmasının ardından dumansız mangal ile Adana Kebap sunuyor. Dumansız mangal ile yapılan kebaplar büyük ilgi görüyor.

- Kebapçılar TEKNOFEST'te dumansız mangal yaptı

Dumansız mangal ile yapılan Adana Kebap'ları yok satıyor

ADANA - Adana'da devam eden TEKNOFEST çerçevesinde kebapçının dumansız mangal ile yaptığı kebaplar adeta yok sattı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te lezzet şöleni de yaşanıyor. Şakirpaşa Havalimanı'nın bir bölümü yemekçilere ayrılırken Adana'nın tescilli lezzeti Adana Kebap'ta büyük bir ilgiyle tüketiliyor.

"Kömür ve tüp yasak"

Ancak TEKNOFEST yönetimi uçuşları etkileyeceği gerekçesiyle kebapçılara kömürü ve tüpü yasakladı. Hal böyle olunca Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz ise duman çıkartmayan mangal yaptırdı. Yaklaşık 2 ay boyunca araştırma geliştirme üzerinde çalışan Korkmaz, TEKNOFEST'e özel dumansız mangal ile Adana Kebap sattı.

Elektrikli mangalda yapılan kebaplar, duman çıkartmıyor ve uçuşlara herhangi bir engel oluşturmuyor.

"Teknoloji fuarına özel mangal"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, "Teknoloji fuarında teknolojik bir mangal yaptık. Yaptığımız kebabın tadı da hiç normal kebaptan ayırt edilmiyor. Çok beğenildi. Hem uçuşları etkilemiyor hem de biz sıcak sıcak Adana Kebap satıyoruz. Herkes çok memnun kaldı" diye konuştu.

Korkmaz, elektrikli mangal ile 1 kebap pişirim sürecinin 7-8 dakika olduğunu söyledi.

Kebap yemeye gelen İsmail Çelik isimli vatandaş ise kebabın tadının normal mangal kömüründe pişen kebaptan farkı olmadığını anlattı.

Kebapçılar TEKNOFEST'te Dumansız Mangal ile Adana Kebap Satıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel

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