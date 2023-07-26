Kebapçılar sıcak havada böyle serinledi

Adana'da hava 44 dereceye ulaştı, kebapçılar çareyi kafalarından aşağı soğuk su dökmekte buldu

Adana'da asfaltta 10 dakikada yumurta pişti

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent adeta hayalet şehri andırırken, sıcaktan en çok etkilenenler ise kebapçı ustaları oldu. Kebapçılar başlarından aşağı su dökerek serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak hava dalgasına karşı uyardığı Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece ölçülürken, park, sokak ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.

Hayalet şehir

En sıcak günlerini yaşayan kentte vatandaşlar dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü. Sıcak havanın en çok etkilediği meslek gruplarının başında gelen kebap ustaları ise sıcak hava karşısında serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ustalar, pet şişelerdeki soğuk suları kafalarından aşağı dökerek serinledi.

Asfaltta yumurta pişti

Ayrıca kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Adana çok sıcak. Ustalarımızda böyle bir serinleme yöntemi bulmuş. Biz Adanalılar olarak sıcak ta olsa kebaptan vazgeçmiyoruz. Yanıyoruz adeta ama yine de ocak başında çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın ne kadar olduğunu göstermek için asfaltta yumurtada pişirdim. Allah dışarıda çalışanlara ve bizim gibi kebapçılara yardım etsin" dedi.

Kebap ustası Atilla Vural ise sıcaklarda sadece soğuk suyu başından aşağı dökerek serinleyebildiğini belirtti.