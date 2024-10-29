Kebapçıda 350 TL Hesap Ödemeden Kaçan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de kebapçıya gelen bir kişi, yediği yemeğin 350 liralık ücretini ödemeden kaçtı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokaktaki bir kebapçıya gelen kimliği belirsiz kişi garsona çorba, lahmacun ve içecek siparişi verdi. Lokantada yaklaşık 1 saat kalan şüpheli yemeğini bitirdikten sonra 350 liralık hesabı ödemeden çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.