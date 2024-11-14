Üye Girişi
Haberler

Kebap Salonunda Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Kebap Salonunda Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'teki bir kebap salonunda, boğazına yemek kaçan bir müşteri, arkadaşını ziyarete gelen Cengiz Özdatlı tarafından heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te bir kebap salonunda boğazına yemek kaçan müşteriyi, arkadaşını ziyarete gelen bir kişi heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. Cengiz Özdatlı bir yakınına ait kebap salonunda beklediği sırada, yemek yiyen bir kişi koşarak yanına geldi. Nefes alamadığını işaret eden müşteriyi fark eden Özdatlı, zaman kaybetmeden heimlich manevrası uyguladı. Özdatlı uyguladığı heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı.

'HAYAT KURTARMAK GÜZEL BİRŞEY'

Konuyla ilgili konuşan Cengiz Özdatlı, "Ben burada bekliyordum. Burası bir aile lokantası. Bir arkadaşın geldiğini gördüm. Farkına vardım birşeyler olduğunun. Deniz Kuvvetlerinde çalışırken ilk yardım eğitimi almıştım. Herhangi birşey sormama gerek kalmadı. Hemen hamlemi yaptım. Allah'a şükürler olsun arkadaşı bir hamlede kurtardık ve buna çok sevindik. Son evredeydi kendisi. Dikkat ederseniz ben orada hemen farkına vardım birşey sormadan hamlemi yaptım; çünkü eğitimini almışım. İnsanların da bu konuda eğitim alması iyi olur. Bir hayat kurtarmak insanlara faydalı olmak güzel birşey. Herhangi bir heyecan yaptığında hem kendine hem de hastaya zarar vermiş olursun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Gözler o saate çevrildi! Beştepe'de kritik görüşme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.