Kebap Salonunda Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. Cengiz Özdatlı bir yakınına ait kebap salonunda beklediği sırada, yemek yiyen bir kişi koşarak yanına geldi. Nefes alamadığını işaret eden müşteriyi fark eden Özdatlı, zaman kaybetmeden heimlich manevrası uyguladı. Özdatlı uyguladığı heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı.

'HAYAT KURTARMAK GÜZEL BİRŞEY'

Konuyla ilgili konuşan Cengiz Özdatlı, "Ben burada bekliyordum. Burası bir aile lokantası. Bir arkadaşın geldiğini gördüm. Farkına vardım birşeyler olduğunun. Deniz Kuvvetlerinde çalışırken ilk yardım eğitimi almıştım. Herhangi birşey sormama gerek kalmadı. Hemen hamlemi yaptım. Allah'a şükürler olsun arkadaşı bir hamlede kurtardık ve buna çok sevindik. Son evredeydi kendisi. Dikkat ederseniz ben orada hemen farkına vardım birşey sormadan hamlemi yaptım; çünkü eğitimini almışım. İnsanların da bu konuda eğitim alması iyi olur. Bir hayat kurtarmak insanlara faydalı olmak güzel birşey. Herhangi bir heyecan yaptığında hem kendine hem de hastaya zarar vermiş olursun" dedi.