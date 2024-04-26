Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan için veda yemeği düzenlendi

Keban Kaymakamı Furkan Atalık tarafından, tayini nedeniyle ilçeden ayrılacak Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemekte Kaymakam Atalık, Hamza Doğan'a yeni görev yerinde başarı dileyerek, plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile kurum müdürleri de katıldı.