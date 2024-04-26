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Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan için veda yemeği düzenlendi

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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, tayini nedeniyle ilçeden ayrılacak olan Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan için veda yemeği düzenledi. Kaymakam Atalık, Doğan'a yeni görev yerinde başarı dileyerek, plaket ve teşekkür belgesi verdi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile kurum müdürleri de katıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık tarafından, tayini nedeniyle ilçeden ayrılacak Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemekte Kaymakam Atalık, Hamza Doğan'a yeni görev yerinde başarı dileyerek, plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Jandarma Keban Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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