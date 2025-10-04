Haberler

Keban Müftüsü ve Vaizler, Kaymakam Atalık'ı Ziyaret Etti

Keban Müftüsü ve Vaizler, Kaymakam Atalık'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Keban Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçe vaizleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Keban Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçe vaizleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.

Atalık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, din görevlilerin haftasını tebrik etti.???????

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
