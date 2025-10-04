Keban Müftüsü ve Vaizler, Kaymakam Atalık'ı Ziyaret Etti

Keban Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçe vaizleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.

Atalık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, din görevlilerin haftasını tebrik etti.