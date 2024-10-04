Keban Müftüsü'nden Kaymakam Atalık'a Ziyaret
Keban Müftüsü Murtaza Meşe, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Keban Müftüsü Murtaza Meşe, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.
İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.
Meşe, Kaymakam Atalık'a yürütülen çalışmalar ve hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdi.