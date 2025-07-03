Keban Köyü'nde Türk Bayrağı Gururla Dalgalanıyor

Keban Köyü'nde Türk Bayrağı Gururla Dalgalanıyor
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Elazığ Keban ilçesi Akçetepe köyü muhtarı Hadi Fırat, köyün en yüksek tepesine 10 metre uzunluğunda direğe Türk bayrağı dikti. Fırat, bayrağın köye güven ve güzellik kattığını ifade etti.

Elazığ'ın Keban ilçesi Akçetepe köyü muhtarı Hadi Fırat, köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

Muhtar Fırat, Gazıkur mevkisine diktiği 10 metre uzunluğundaki direğe 3 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı astı.

Türk bayrağını ve vatanını sevdiğini belirten Fırat, "Köyün en yüksek tepesinin zirvesine astığım bayrak, köyümüze güven ve güzellik kattı. İnşallah ömrümüz yettikçe bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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