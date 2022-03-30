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Keban Kaymakamlığı, engelli vatandaş için beton yol yaptı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamlığı, engelli vatandaş için beton yol yaptı

Keban Kaymakamlığı Güneytepe köyünde yaşayan engelli Murşit Dağ'ın beton yol talebini yerine getirdi.

Keban Kaymakamlığı Güneytepe köyünde yaşayan engelli Murşit Dağ'ın beton yol talebini yerine getirdi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'un Güneytepe köyünü ziyareti sırasında bedensel engelli Murşit Dağ, evleri ve köy meydanı arasında yol yapılması talebinde bulundu.

Akbulut'un talimatıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dağ'ın tekerlekli sandalye kullanımını kolaylaştırmak amacıyla evinin bulunduğu sokakta beton yol yapıldı.

Kaymakam Akbulut, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir, köylerimizin sıkıntılarını yerinde incelemeye devam ederek çözüme kavuşturacağız." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Engelli, Güncel, Haberler

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