Keban Kaymakamı Furkan Atalık'tan Kurum Ziyaretleri
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ve Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı kurumlara ziyarette bulundu.
Kaymakam Atalık, ilçede Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ve Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti.
Atalık, ziyaretlerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel