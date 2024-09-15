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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Nimri ve Bayındır Köylerini Ziyaret Etti

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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçe jandarma komutanı ve çeşitli müdürlerle birlikte Nimri ve Bayındır köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ilçenin Nimri ve Bayındır köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Atalık ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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