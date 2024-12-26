Keban Kaymakamı Furkan Atalık Kamu Kurumlarını Denetledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçede İlçe Nüfus ve Tapu Müdürlüklerinde denetimlerde bulundu ve 2024 yılına dair kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi
Kaymakam Atalık, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında İlçe Nüfus ve Tapu Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu.
İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sayar ve İlçe Tapu Müdürü Ahmet Kaya, 2024 yılında yapılan kurum çalışmaları hakkında Atalık'a bilgi verdi.
Atalık, kurum çalışanlarıyla da bir araya geldi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel