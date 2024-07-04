Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçede Buğday Hasadına Katıldı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçede sezonun ilk buğday hasadına katıldı.

Kaymakam Atalık beraberinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti.

Çiftçilerle görüşen Atalık, tarımsal üretim ile ilgili bilgi aldı, buğday hasadına katıldı.