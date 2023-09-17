Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, göreve başlamasının ardından ilçede ziyaret ettiği esnaf ile tanıştı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, göreve başlamasının ardından ilçede ziyaret ettiği esnaf ile tanıştı.

Kaymakam Atalık, Aşağı çarşıda faaliyet yürüten esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Esnaflığın önemine değinen Atalık, görevleri süresince her zaman halk ile iç içe olmaya gayret göstereceğini söyledi.

Kapılarının her daim esnafa açık olduğunu ifade eden Atalık, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Esnaf da ziyaretinden dolayı Kaymakam Atalık'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.