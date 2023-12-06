Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde cennet hurması hasadına katıldı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçeye bağlı Çalık köyünde yapılan cennet hurması hasadına katılarak, üreticilere bol ve bereketli ürünler diledi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde 15 dekar alanda yapılan cennet hurması hasadına katıldı.

Kaymakam Atalık, ilçeye bağlı Çalık köyünde 15 dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasının hasadına katılarak, üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Atalık'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci eşlik etti.