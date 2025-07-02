Keban Kaymakamı Furkan Atalık Arpa Hasadına Katıldı

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Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Nimri köyünde çiftçilik yapan Özağaç kardeşlerin arazisinde arpa hasadı gerçekleştirdi ve üreticilerden bilgi aldı.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, arpa hasadına katıldı.

İlçeye bağlı Nimri köyünde çiftçilik yapan İsmail ve Gürkan Özağaç kardeşlere ait arazide biçerdöver ile arpa hasadı yapan Atalık, üreticilerden bilgi aldı.

Atalık'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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