Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti
Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ve yönetim kurulu üyeleri, Keban Kaymakamı Furkan Ataklık ile bir araya geldi. Ziyarette Haykır, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Kaymakam Atalak da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek heyete başarılar diledi.
Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.
Haykır ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Atalık ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette Haykır, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Atalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.