Keban Kaymakamı çiftçileri ziyaret etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile birlikte çiftçilerin seralarını ziyaret etti ve üretim hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atalık, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile Çalık köyünde Nurettin Albayrak ve Fuat Deniz ile Sağdıçlar köyünde Halis Torğut'a ait seraları ziyaret etti, üretim ile ilgili bilgi aldı.
Atalık, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diledi.