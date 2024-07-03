Keban Kaymakamı çiftçileri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile Çalık köyünde Nurettin Albayrak ve Fuat Deniz ile Sağdıçlar köyünde Halis Torğut'a ait seraları ziyaret etti, üretim ile ilgili bilgi aldı.

Atalık, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diledi.