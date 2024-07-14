Keban Kaymakamı Büklümlü Köyünü Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Büklümlü Köyünü ziyaret etti.

Köyde muhtar Salih Turan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Atalık, köydeki sorun ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Atalık'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Yazı İşleri Müdürü Aylin Kokçin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, Keban İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can eşlik etti.