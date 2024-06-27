Keban Kaymakamı Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerini İnceledi

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu, sazan balığı yumurta sağımı üretimi hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tesislerde bu yıl yapılacak çalışmalarla sağımı gerçekleşen yumurtalardan, 20 milyon sazan balığı yavrusu üretiminin hedeflendiği bildirildi.