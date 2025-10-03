Haberler

Keban Kaymakamı Atatürk İlkokulunu Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Atatürk İlkokulunu Ziyaret Etti
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Atalık, yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, ilgili kurum amirleriyle okulu ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Atalık, okulla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
