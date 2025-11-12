Keban Kaymakamı Atalık, Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, D-260 karayolu Fırat Köprüsü çıkışındaki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi ve şantiye şefi Latif Elitok'tan bilgi aldı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, yol genişletme çalışmasını inceledi.
Keban ilçesini Ağın ilçesi ve Malatya'nın Arapgir ilçesi istikametine bağlayan D-260 karayolu Fırat Köprüsü çıkışında bulunan viraj yol genişletme çalışması sürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakamı Atalık, şantiye Şefi Latif Elitok'tan bilgi aldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel