Keban Kaymakamı Atalık, Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, D-260 karayolu Fırat Köprüsü çıkışındaki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi ve şantiye şefi Latif Elitok'tan bilgi aldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, yol genişletme çalışmasını inceledi.

Keban ilçesini Ağın ilçesi ve Malatya'nın Arapgir ilçesi istikametine bağlayan D-260 karayolu Fırat Köprüsü çıkışında bulunan viraj yol genişletme çalışması sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakamı Atalık, şantiye Şefi Latif Elitok'tan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
