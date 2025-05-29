Keban Kaymakamı Atalık'tan Çiftçilere Ziyaret

Keban Kaymakamı Atalık'tan Çiftçilere Ziyaret
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Elazığ Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kırsal bölgelerde sera üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek mahsullerinin bereketli olmasını diledi.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Atalık, kırsal Çalık ve Sağdıçlar köylerinde çiftçilik yapan Taner Albayrak ve Halis Torgut'a ait sera ve üretim alanlarını ziyaret etti, çiftçilere mahsullerinin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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