Keban Kaymakamı Atalık, Spor Salonunu Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ve ilçedeki kapalı spor salonu ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Yusuf Aydemir'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aydemir, sportif faaliyetlerle ilgili sorun ve talepleri de iletti.