Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını inceledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köyde yaptırılan kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.
Köyü ziyaret eden Kaymakam Atalık, yürütülen çalışmaları denetledi, ilgilerden bilgi aldı, köylülerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Güncel