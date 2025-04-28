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Keban Kaymakamı Asayiş Botunu Fırat Nehri'nde Test Etti

Keban Kaymakamı Asayiş Botunu Fırat Nehri'nde Test Etti
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Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botunu Fırat Nehri'nde test etti. Botun, asayiş denetimlerinde kullanılacağı belirtildi.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botunu Fırat Nehri'nde test etti.

Kaymakam Atalık beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanı Başçavuş Erkan Aktaş ile Keban Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botu ile Fırat Nehri'ne açıldı.

Asayiş botunun jandarma ekiplerince Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü gibi iç sularda asayiş denetimlerinde kullanılacağı belirtildi.

Kaymakam Atalık, ekiplere vatandaşların huzur ve güvenliği için sürekli olarak bölgede faaliyet göstermeleri, kaçak avcılıkla mücadele edilmesi, ruhsatsız tesislerin sürekli kontrol edilmesi talimatını verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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