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Keban Kaymakamı Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Keban Kaymakamı Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Güncel Haberler

Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Ardıç, şehit yakınları, gaziler ve diğer ailelerle görüştü, hayırlı bir ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.

İftar programına, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Cumhuriyet savcıları Hakan Demirhan ve Semih Gök, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ve hakimler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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