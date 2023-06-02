Keban Kaymakamı Ardıç, köyleri ziyaret etti
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Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve köy halkının taleplerini dinledi. İlçe Jandarma Komutanı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve İl Meclis Üyesi de ziyaretlerinde yer aldı.
Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, köyleri ziyaret etti.
Kaymakam Ardıç, göreve başlamasının ardından Gökbelen, Göldere, Akçatepe, Topkıran ve Koyunuşağı köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Muhtarlar ve köy halkının taleplerini dinleyen Ardıç, gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
Ardıç'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Hanay, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut eşlik etti.???????
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel