Keban Kaymakamı Ardıç, köyleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve köy halkının taleplerini dinledi. İlçe Jandarma Komutanı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve İl Meclis Üyesi de ziyaretlerinde yer aldı.