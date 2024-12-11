Keban Kaymakamı Alabalık Üretim Tesisini Ziyaret Etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Baraj Gölü'ndeki alabalık üretim tesisini ziyaret ederek işletmeci Alper Öztürk'ten bilgi aldı. Ziyaretine İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı da eşlik etti.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, alabalık üretim tesisine ziyarette bulundu.
Kaymakam Atalık, Keban Baraj Gölü'nde faaliyet yürüten alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, işletmeci Alper Öztürk'ten tesis işleyişi hakkında bilgi aldı.
Atalık'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.