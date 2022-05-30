Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti - Haberler

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Örenyaka ve Koyunşağı köylerini ziyaret etti.

"Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında ilçeye bağlı Örenyaka ve Koyunşağı köylerine gelen Akbulut, burada vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Akbulut, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini bildirdi.

Akbulut'a ziyaretlerinde Keban Cumhuriyet Savcısı Semih Gök, Keban İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.