Keban Kaymakamı Akbulut'tan iftar buluşmaları - Haberler

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Keban Kaymakamı Akbulut'tan iftar buluşmaları

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan iftar buluşmaları

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, iftar buluşmaları kapsamında muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, iftar buluşmaları kapsamında muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Akbulut, iftar buluşmaları kapsamında Fırat Mahallesi muhtarı Mehmet Akif Doğan ve gençlerin katılımıyla düzenlenen iftara katıldı.

Akbulut, ilçe ve mahalle sorunları hakkında vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Akif Doğan, Fırat, Keban, Güncel, Haberler

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