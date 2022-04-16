Keban Kaymakamı Akbulut, şehit ailesini ziyaret etti

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İstanbul'da görevi başında şehit olan polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Kaymakamı Akbulut, Fırat Mahallesinde şehit polis Aydın'ın ailesine konuk olarak iftar yaptı.

İftara, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hamza Doğan da katıldı.