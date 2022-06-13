Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine inşası süren Musa Coşkun Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine inşası süren Musa Coşkun Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu. İlçenin Fırat Mahallesinde inşası devam eden Musa Coşkun Ortaokulu inşaatında inceleme yapan Kaymakam Akbulut, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akbulut'a incelemelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya da eşlik etti. AA / Pirhasan Doğan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.