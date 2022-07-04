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Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağıçakmak köyünde incelemelerde bulundu

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağıçakmak köyünde incelemelerde bulundu

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağıçakmak köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağıçakmak köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, Aşağıçakmak köyünde yapımı devam eden yollarla ilgili inceleme yaptı.

Daha sonra muhtar Fethi Ağ ve vatandaşlarla görüşen Akbulut, sorun ve talepleri dinledi.

Akbulut, ellerinden geldiğince bütün köylerin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını gidermek için ziyaretleri sürdürdüklerini ifade ederek, "Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek,çözüme kavuşturacağız." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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