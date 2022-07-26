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Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünün Cabbaruşağı mezrasını ziyaret etti.

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Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünün Cabbaruşağı mezrasını ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, mezrayı ziyaretinde muhtar Yılmaz Gökalp ve köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Mezrada vatandaşlar ile sohbet eden Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz, köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaymakam Akbulut'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da eşlik etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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