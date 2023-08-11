Keban ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü

Keban ilçesine bağlı Denizli köyü mezarlık alanında çıkan yangın, örtü ve hasat edilmiş araziye sıçradı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 30 dönümlük alanda hasar oluştu.