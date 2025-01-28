Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret Etti
Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezine yapmış olduğu ziyarette, açılan kilim dokuma kursunu inceleyerek usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi.
Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezine ziyarette bulundu.
Emre, Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ile İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, Müdür Ayhan Gültekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kilim dokuma kursunu ziyaret eden Emre, usta öğretici ve kursiyerlerle görüştü.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel