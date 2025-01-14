Keban Derneği Üyeleri İlçeyi Ziyaret Etti

Keban ilçesine gelen Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Merkezi Elazığ'da olan Keban-Der Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri ile Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Şimşek, daha sonra beraberindekilerle Belediye Başkanı Yücel Doğan'a ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ile görüşen dernek üyeleri, Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ferhat Emre'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.