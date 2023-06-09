Keban'da yıl sonu sergisi
Güncel Haberler
Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi düzenledi.
Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi düzenledi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen sergide, kursiyerlerin yaptığı ahşap tahta ürünleri, tel kırma, biçki dikiş, makine nakışı, terzilik, takı tasarım ve ev mefruşat ürünleri yer aldı.
Yıl sonu serginin açılışını, Kaymakam Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül yaptı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut, çeşitli branşlarda hayat boyu öğrenme kapsamında 40 kurs açıldığını, bu kurslara 1340 katılımcının iştirak ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel