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Keban'da Yeni Özel İdare Müdürü Cuma Polat Göreve Başladı

Keban'da Yeni Özel İdare Müdürü Cuma Polat Göreve Başladı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde emekli olan Özel İdare Müdürü Sadi Oruç'un yerine Cuma Polat atandı. Polat, ilçeye hizmet etmeye ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Özel İdare Müdürü Cuma Polat görevine başladı.

Keban'da Özel İdare Müdürü Sadi Oruç'un emekli olmasıyla boşalan Keban Özel İdare Müdürlüğüne İl Genel Sekreterliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Cuma Polat atandı.

Keban'a gelerek görevine başlayan Polat, "Keban daha önce tanıdığım ve bildiğim bir yerdi. Tüm kamu kurumlarımızla işbirliği yaparak, Keban için durmaksızın çalışacağız. İlçeye katkı vermeye, hizmet etmeye geldim." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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