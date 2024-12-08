Keban'da Yaban Domuzlarına Karşı Sürek Avı Düzenlendi
Keban ilçesinde, tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sürek avı gerçekleştirildi. Kaymakamlık koordinesinde yapılan av, jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleşti.
Keban ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ilçedeki Zırkı bölgesindeki 5 köy ve bağlı mezralarda yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiğini tespit etti.
Bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde birçok avcının katılımıyla sürek avı yapıldı.
Sürek avı jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.