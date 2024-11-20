Keban'da Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda voleybol turnuvası düzenlendi.

Keban Kapalı Spor Salonunda, 5-20 Kasım'da düzenlenen turnuvaya Keban Meslek Yüksekokulunda bulunan 8 programdan öğrenciler katıldı.

Turnuvada final maçı Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programında okuyan öğrenciler arasında oynandı.

Turnuvada Çevre ve Koruma Kontrol Programı öğrencileri birinci oldu.

Öğrencilere Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı tarafından kupa verildi.

Doç. Dr. Pıhtılı yaptığı konuşmada, sportif etkinliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sporun tabana yayılması ve sportif etkinliklerin birleştirici ruhunun öğrencilere hissettirilmesi amacıyla voleybol turnuvası düzenlediklerini belirterek, turnuvada katkılarını esirgemeyen başta Keban Kaymakamımız Furkan Atalık olmak üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin'e, hakemlik ve koordinatörlük yapan Yusuf Aydemir'e teşekkür etti.

Turnuvanın galibi olan Çevre ve Koruma Kontrol Programı öğrencileri daha sonra davul zurna eşliğinde eğlendi.